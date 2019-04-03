愛如潮水　女教師跟學生「啪啪啪」　教室裡遍布體液！

▲女教師隆格莉亞被指控多次跟學生在教室內啪啪啪，還留下愛的體液！(梅遜市警方檔案照)

國際中心／ 綜合報導

在德州梅遜市(Mission)「退伍軍人紀念高中」(Veterans' Memorial High School)任教的女教師隆格莉亞(Edna Mabel Longoria)，因為在教室裡「(跟學生)發生不適當關係」遭到逮捕和起訴。

當17歲的受害學生把這宗情事告訴校方高層後，這名39歲的科學老師決定向警方自首。受害學生告訴警方說，自從今年2月22日跟隆格莉亞發生第一次性關係後，之後又發生了好多次。

調查人員說，他們同時在事發的教室裡發現了多處「生物體液」(biological fluids)的痕跡。不過並未說明這些「生物體液」是口水、男生的「精華液」、還是女生潮吹時的「愛液」。

警方同時發現兩人之間跟「性」有關的手機簡訊和Snapchat訊息。隆格莉亞獲准以5萬美元(約150萬美元交保)。 在交保之前，她被關押在伊達戈郡監獄(Hidalgo County Jail)。如果隆格莉亞「跟學生發生不適當關係」罪名成立，最高可被判處20年徒刑。