媽臉上都爸的血！兒聽最後喊叫　PS4切訊息功能求救「爸爸死了」

▲娜塔莎承認自己殺了老公，21歲兒子用電動發出求救訊息。（圖／翻攝自當地警方描繪圖）

國際中心／綜合報導

家庭悲劇最痛苦的往往是孩子。英國一名43歲的母親娜塔莎（Natasha Welsh）去年10月因為和47歲擔任IT人員的丈夫馬丁（Martin）爭吵，藉著酒意竟拿刀刺殺對方，當時21歲的兒子在樓上房間玩PS4，不敢驚動失去理智的母親，竟想到用PS4發出求救訊息給姐姐和姐夫。

根據英國《每日郵報》報導，兒子凱爾（Kyle）當時正在樓上房間玩電動，隱約聽到父母在樓下爭執，也知道是因為母親喝了一個晚上的酒，鬧著口角。沒想到不久後，聽到父親大聲的怒吼，並且大喊「媽媽要殺我」，接著客廳就再也沒有傳出聲響。

聰明的凱爾不敢下樓驚動娜塔莎，藉著電動PS4內建的訊息系統，發送了求救訊息給姐姐和姐夫，寫下「快點打999（報案電話）媽媽刺殺了爸爸，而且爸爸已經死了！」警消人員到場後，緊急將馬丁送醫，醫師研判當下是主動脈破裂大量失血死亡，而娜塔莎全身都是血，直到接受警方調查時，只冷冷回應「我對於那晚的一切都已經忘記了。」

最令兒子凱爾難過的，是在事發前兩個小時，父子倆才一起散步、聊天，卻沒想到回家後卻遇到父母口角，就此跟父親天人永隔，而對於母親所犯下的罪刑，凱爾不願多作說明，全案由當地警方進入細節調查。