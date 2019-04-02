抗議政府漠視環保　「反抗滅絕」祼身大鬧英國議會

▲英國環保團體「反抗滅絕」示威者裸著上身 ，屁股對著下方面的議員，展示寫在身體上的口號。(圖／路透)

國際中心／ 綜合報導

英國下議院周一(4月1日)辯論脫歐替代方案時出現一段小插曲。12名裸著上身的環保人士闖進二樓旁聽席示威，抗議氣候變遷，讓議事被打斷，議員們無法進行辯論。在野工黨前黨魁米勒班(Edward Miliband)更是氣嘟嘟的瞪著示威者。此事件擾攘約25分鐘，12人最後全被逮捕。

示威者男女皆有，他們來自英國環保團體「反抗滅絕」(Extinction Rebellion)。示威者只穿著內褲，身上寫上SOS、「另再浪費時間」、以及「馬上討回氣候正義」 等口號。他們全部背向國會議事廳，面朝著旁聽席的玻璃窗，屁股對著下方議事廳的議員們。

更有示威者更乾脆用膠水把雙手黏在玻璃窗上 ，安全人員花了好一番力氣才他們一一帶走，有些人甚至是被抬走的。警方指這些示威者的行為已違反公共道德。

「反抗滅絕」則表示，這次示威是希望政客們關注氣候變遷與生態危機。他們說，氣候變遷的議題遭到政府和媒體的嚴重漠視。他們的行動是為了讓人們的注意力從脫歐問題轉移到氣候變遷危機上。