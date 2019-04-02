「埋下去時她還活著呢」狠媽自斷臍帶　塑膠袋裝女嬰蓋土逼死！

▲24歲狠媽活埋自己的孩子。（圖／翻攝自Национальна Полиця）

國際中心／綜合報導

有媽的孩子真的像個寶？烏克蘭一名24歲的母親，卻不是大家印象中的慈母，日前她在家生完小孩後，竟然將小女嬰頭套塑膠袋，直接活埋在自己後院，直到家人到家發現有些不對勁後，她才在坦承「我埋下我女兒的時候，她還活著不斷的哭鬧。」

根據英國《太陽報》報導，這名狠心的母親，日前在家中分娩女嬰後，自行切斷的了臍帶，並找了一個大塑膠袋將女兒塞進塑膠袋，更天真的在袋子上打洞「短暫的讓孩子呼吸」，接著拿到後院埋入一個挖好的土坑內。

再將孩子埋進坑後，這名母親開始感受到身體有些許的不舒服，不久後女子的姐姐到家中探訪，發現她發高燒並且身體不舒服於是決定送往醫院。經過醫師檢查、警方質問下，女子終於坦承自己才剛生完小孩，至於孩子的下落，卻已經埋進土中，於是調查團決定開挖女子家後院。

重達4.2公斤的小女嬰，因為長時間遭到掩埋，還是不幸死亡。根據警方調查，在詢問女子為何狠心將自己的孩子活埋，她僅輕描淡寫的表示，「因為我不想要這孩子了。」因為在這名女嬰之前，已經有一個一歲的兒子倖存，全案目前進入調查，若確定這名母親罪名，最高恐被判5年徒刑。