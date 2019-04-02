美兩黨推眾院版「台灣保證法」　力挺對台軍售常態化

▲ 這2項草案由民主黨眾議員恩格爾（Eliot Engel）、亞太小組主席薛曼（Brad Sherman）、共和黨議員麥考爾（Michael McCaul）及約霍（Ted Yoho）等人提出。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

繼美國參議員上周提出「台灣保證法」後，眾議院多名跨黨派議員當地1日推出2項友台草案，其中一個正是眾院版2019年「台灣保證法」草案。此案要求對台軍售常態化，且支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會、國際刑警組織等國際組織。

中央社報導，眾議院1日提出2項友台草案，分別是「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」決議案及眾院版2019年台灣保證法案（Taiwan Assurance Act of 2019）2項草案。

根據「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」決議案草案，台灣關係法及六項保證為目前及未來的美台關係基石，也是協助維持西太平洋和平、安全與穩定的重要元素。此外，基於去年生效的《台灣旅行法》，鼓勵美台所有層級官員互訪，同時重申美國總統應依據「亞洲再保證倡議法」等各項立法，按照國安所需，常態性移轉國防裝備給台灣。

眾院版2019年台灣保證法案則指出，台灣是美國自由開放印太戰略的重要一環，且對台軍售應常態化，協助發展整合不對稱戰力，範圍涵蓋水面下作戰及防空戰力。而美國貿易代表署（USTR）應在今年重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，並以簽訂自貿協定為目標。

國會成員也認為，美方政策是支持台灣有意義參加國際組織，包括聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等。與此同時，美國也力挺台灣以會員身分加入「聯合國糧農組織」（FAO）、「聯合國教科文組織」（UNESCO）等不是以國家為必要參與條件的國際組織。

此外，草案也要求，在法案生效的180天內，美國務卿應針對國務院指導對台關係包括「對台交往準則」等文件進行檢視，並重新頒發準則，以供行政部門遵行。

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