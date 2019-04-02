南韓SK集團創辦人孫子呼麻落網認罪　現代集團富三代也涉案

▲ SK集團總部大廈位於首爾鐘路區。（圖／翻攝自維基百科） 。

國際中心／綜合報導

南韓「SK集團」旗下擁有92家子公司和關聯企業，全球雇員人數超過3萬，是國內排名第三大財閥，也是財富世界500強排名第65，集團創辦人的孫子卻被爆出定其購買及吸食液態大麻，遭警方緊急逮捕後，今（2）日稍早認罪。

仁川警察廳緝毒小隊2日宣布，已經依違反大麻管理相關法律的嫌疑，申請針對現年32歲的SK集團創辦人孫子崔姓男子的拘捕令。崔男在2018年3至5月間，至少向28歲的李姓毒品中盤商購買大麻5次，每次2至4公克；吸食液態大麻及大麻餅乾15次。

崔男是已故的SK創辦人崔鍾建的孫子、SK化學公司會長崔胤源的兒子，1日下午在位於京畿道城南市盆唐區的SK分部被緊急逮捕，毒品測試結果為陽性。警方為獲得更精確的結果，已經委託國立科學搜查研究院進行詳細檢驗。

韓媒指出，由於李男2月因違反藥品管理相關法律嫌疑遭首爾城北警察署逮捕，崔男的犯行才隨之曝光。崔男以存摺將大麻費用轉帳給李男後，李男便將其轉為比特幣，交給在社群網站上認識的賣家，購入各種大麻。

此外，警方人士指出，除了崔男以外，現代集團名譽會長鄭周英的28歲孫子也有涉案，但他目前人在海國，預計很快將傳他到案說明。