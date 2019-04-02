酒醉情侶搭「愛情摩天輪」發獸性　孩童面前大戰12分鐘被捕

▲美國一對情侶竟然在摩天輪內進行野戰。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國俄亥俄州一對情侶日前被人發現，酒醉後竟然把摩天輪當免費砲房，公然在有許多小孩與遊客可看到的包廂內進行性愛行為，最後被警察以在公共場合行為不檢為由，移送法辦。

30歲男馬蒂森(Michael Mathisen)與31歲的女友懷爾德(Lauren Wilder)，上月28日下午6時左右，因為酒後一時「性」起，便在辛辛那提市中心45公尺高的SkyStar Wheel摩天輪內忘情啪啪啪，當時包廂內雖然只有他們2人，但因為是玻璃包廂，裡面所發生的18禁行為全都被附近的孩童與成人目睹。

遊樂設施管理人施耐德(Todd Schneider)表示，「這對情侶當時沒有多加思考，竟然在闔家歡樂的場合作出這種事，當摩天輪包廂快接近地面時，他們已經結束了」。事件發生後，馬蒂森與懷爾德因涉嫌行為不檢而被捕，目前皆已被釋放。

擁有36個包廂的SkyStar Wheel摩天輪，在事件後則是繼續維持營運，每個包廂約可容納6名乘客，搭乘一趟約12分鐘。施耐德表示，包廂會有工作人員固定清理，雖然曾考慮在包廂內加裝監視錄影器，但最後決定不這樣做，「因為人們喜歡在密閉空間裡做很多奇怪的事。」