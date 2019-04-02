國運不順就改名！日本「後醍醐天皇」在位21年換8次年號

▲日本4月1日公布新年號「令和」。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

目前時下最夯的話題莫過於日本新年號「令和」，這是日本史上首次不採用中國經典，而是取自日本詩歌集「萬葉集」，有「幸運的和諧」涵義。事實上，年號在日本人心中是非常重要的象徵，過去「後醍醐天皇」為了祈求國運昌隆，在位21年間就改了8次年號。

據了解，日本古代的天皇會把改年號當作改運，如果遇到天災或疾病等等就會取一個新年號來擺脫霉運，像是在西元12世紀的100年間就換了36個年號，1141年到1145年這5年間更是連換了5次。

更改過最多次年號的是第96代「後醍醐天皇」，他從1319年的鐮倉時代到1340年的南北朝時代共改了8次，讓百姓非常眼花撩亂。

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▲日本首相安倍晉三表示，這是首度從日本古籍中挑出新年號。（圖／達志影像／美聯社）



雖然在取年號前都會挑選吉祥詞彙，但貞觀、長祿、寬正這3個看似國運昌隆的年號，卻被封為「三大最衰年號」，因為貞觀時代不僅發生富士山噴發，還緊接著就大地震，使得百姓相當不安寧，長祿和寬正時代則是爆發嚴重飢荒，日本古代的最後一個歷史時代「平安時代」可說是非常不平安。

明治天皇即位後，日本就實施「一世一元制」，每位天皇任內都不得更換年號，免得百姓常常會搞混，也避免年號每年都不一樣的窘境發生。至於在中國歷史上使用最多年號的人當屬武則天與唐高宗李治，唐高宗在位35年便用了14個年號，而他67歲即位的妻子武則天更是史上改元最多的帝王，在位16年間竟用了18個年號，平均0.8個月換一次，夫妻兩人共使用了32個年號，堪稱「心情一好就改元」。

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