影／國中班導短裙照挨批「妓女」　俄女師集體傳1.6萬性感照喊：我們也是人

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俄羅斯國中女教師庫夫辛尼科娃（Tatiana Kuvshinnikova）2018年年底只是在社群網站上傳一張身穿貼身洋裝的清涼照，竟被校方狂批「穿著像妓女」，甚至慘遭解雇，透過媒體曝光後引起軒然大波。全國各地女性為表達對她的支持，紛紛上傳性感照，高喊著「老師也是人」。

現年38歲的庫夫辛尼科娃原先在南西伯利亞巴爾瑙爾市（Barnaul）一所國中擔任班導師，負責語言及文學課程。她是當地游泳會成員，卻因為在社群網站上分享泳裝照和一張在雪地裡穿著紫色低胸短洋裝和高跟鞋的生活照，遭部分家長指責「不適任」、「可恥」。校長接獲家長投訴後，竟當著她的面大罵後將她解雇。雖然校方不久後便撤回，她還是不堪同事壓力，決定辭職。

▲ 引起爭議的雪地清涼洋裝照。（圖／翻攝VK／Tatyana Kuvshinnikova）

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▲▼ 眾多網友聲援庫夫辛尼科娃。（圖／翻攝自Instagram／dasha_lukashenskaya、dashasnig、olesya_road、tishina_i_pogodki）

這起事件引起社會大眾強烈抗議，而「老師也是人（#учителятожелюди）」的標籤目前已經在Instagram上累積將近1.6萬則貼文，都是由俄羅斯各地支持庫夫辛尼科娃的人所上傳。為她聲援的人們不分男女，都上傳穿著清涼的性感照或泳裝照，其中也不乏曾任或現任教師的女性，都認為庫夫辛尼科娃的照片「完全沒有問題」。

他們紛紛在Instagram上發文寫道，「我們有權享受私生活：穿泳衣、穿環、刺青和其他我們可能喜歡的東西」、「記住，我們可以扮演不同的社會角色，但我們不會把私生活帶進校門」、「又是一個關於老師穿泳裝的爭議……為什麽人們會認為這代表邪惡？」

此前，庫夫辛尼科娃任教的學校校長對她說道，「這就是妓女的穿著方式，高跟鞋，膝蓋以上的裙子，全部都露出來」、「你是想要勾引誰？你不配被稱為教師」，解雇她的理由則是她「離戀童癖只剩一步」。即便大多數家長都對她表示支持，讓校方收回成命，但同事不斷在背後非議，讓她最終在1個月後離職。

根據《今日俄羅斯》，教育部已經命令地方當局調查，學校開除這名教師的做法是否正確。與此同時，庫夫辛尼科娃已經在議會中找到盟友——國會議員及文化委員會成員葉蓮娜（Yelena Drapeko）。她直指，「這不構成開除某人的理由。」

▼ 「老師也是人」的標籤已經累積近1.6萬篇貼文響應。