日本年號其餘5備案曝光！英弘、廣至、萬和、萬保、久化全落選

▲日本新年號「令和」出爐。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合外電報導

日本明仁天皇即將於30日生前退位，官房長官菅義偉也在1日代表政府公布5月1日改元後的新年號，日本舉國共同見證歷史性的一刻。據了解，日本政府也準備了另外5個年號備案，分別為「英弘」、「廣至」、「萬和」、「萬保」以及「久化」，但最後出自於日本傳統文學的「令和」獲得最多人贊同，在年號懇談會與全體閣僚會議中脫穎而出。

根據《日本放送協會》報導，其餘落選的新年號備案2日曝光，其中包含「英弘（えいこう）」、「広至（こうし）」、「万和（ばんな）」、「万保（ばんほう）」以及「久化（きゅうか）」等5個選項。日本政府自2個月前便開始著手進行新年號選定作業，最終選出6個備案，在1日由官房長官菅義偉召開「新年號懇談會」，聽取9位專家的意見，最後則與參眾議院的正副議長共同商討，決定最終年號方案，同時舉行臨時內閣會議，通過新年號政令。

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▲官房長官菅義偉公布新年號。（圖／路透社）



事實上，日本政府從2個月前就開始進行新年號選定準備作業，並在正式發表的1個星期前將備案數量縮減為6個，在懇談會中，相關人員將6個備案分別寫在白紙上，並標註五十音與引用典故，其中出自和歌集《萬葉集》的「令和」受到最多專家支持，另外，也有許多意見希望此次年號能夠取自於日本的經典。

綜合各項條件，官房副長官杉田和博在全體閣僚會議中向參眾議院正副議長推薦「令和」，但是在會議中意見分散，無法統一，最後全權委託首相安倍晉三決定，才得出「令和」這個新年號。

「令和」是首度選用日本文學的新年號，取自日本現存最古老、也具有相當文學價值的和歌集《萬葉集》，第五卷中的梅花之歌32首序文「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」（初春の令月にして、気淑く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす）。

▲據傳，由於意見分散，最後是由安倍晉三代表選出年號。（圖／達志影像／美聯社）

