一夜擊掌28次！60歲富婆戀「30公分醜尪」稱真愛　他跟千萬豪車卻消失

▲泰國富婆莉娜和第14任老公「Tee Gia」熱戀，但近日卻報案控訴對方偷走她的千萬賓士。（圖／翻攝自Nation Topic）



實習記者陳妙津／綜合報導

泰國知名富婆莉娜（Leena Jungjanya）現年60歲，因自稱「一夜要28次」，以及換了13名老公而知名，年初她才剛公布第14老公的真面目，雖然樣貌平凡，但莉娜聲稱對方有「30公分」，能完全滿足她，還公開甜蜜放閃。不過近日她卻報警控訴第14任老公偷走自己的千萬賓士，並公開喊話要告到底。

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▼▲泰國富婆「莉娜」當初上電視徵選，找到第9任老公。（圖／翻攝自WOODYTALK Youtube）



據泰國《khaosod》報導，經營化妝品企業「High Society」的60歲富婆莉娜情史驚人，她本業為律師，曾三度參選曼谷市長，2017年時，曾經上電視公開徵第9任丈夫要求要25歲以下、身高180公分、體重70公斤以下，要有6塊腹肌」，引發議論，儘管條件嚴苛，該徵選仍吸引超過5萬人報名參加。

莉娜在短短2年之內就換了14任老公引發討論，過去13名丈夫都是長相帥氣、身材精壯的小鮮肉，但今年初時，她才剛甩掉第13任鮮肉丈夫，投入第14任老公地方歌手「Tee Gia」的懷抱，令眾人大跌眼鏡，因為「Tee Gia」長相普通，臉型微胖、有著一雙細長雙眼，還一度外傳有自閉症，雖然被莉娜否認病情，但仍和她的前夫們差很大。

▲莉娜的第14任老公「Tee Gia」。（圖／翻攝自Nation Topic）



雖然跌破眾人眼鏡，但莉娜卻認為這是段真愛，公開甜蜜放閃，還炫耀對方有「30公分」可夜夜滿足她的需求，不過近日莉娜卻向警方報案，指稱「Tee Gia」和她的一輛價值一千萬泰銖（約970萬台幣）的賓士一起消失無蹤，懷疑是「Tee Gia」見財起意，把車偷開走，並公開喊話「只要不還車就告你到底」。