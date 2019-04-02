印度炸衛星　NASA：400多塊碎片「到處飄」危及太空站

▲針對印度擊落衛星事件，NASA做出回應。（圖／NASA官網）



記者吳易達／綜合報導

印度27日以導彈成功擊落一枚低軌道衛星，印度總理莫迪（Narendra Modi）更宣稱，「印度已成為一個太空強國」。對此，美國太空總署（NASA）署長布萊登斯汀（Jim Bridenstine）2日表示，印度摧毀一顆衛星是一件很可怕的事，製造了400塊軌道碎片，給國際太空站（ISS）上的太空員帶來了危險。

布萊登斯汀指出，「並非所有碎片都大到我們能夠追蹤的到，我們現在追蹤的是什麼，都是大於10公分以上的碎片，目前僅追蹤到大約60片而已。」

「雖然該衛星在離地300公里相對低於國際太空站和大多數衛星的高度被摧毀」，布萊登斯汀表示，但還是有24個碎片被炸到位於國際太空站的上方，把碎片送到太空站上方來是一件很危險的事情，而且這也會危及到未來人類的太空飛行活動。

布萊登斯汀指出，「這件事是無可接受的，NASA也需要非常清楚這件事對我們自己本身會有什麼影響。」

據了解，目前美國軍方正長期追蹤、預測那些會危及到國際太空站跟衛星的太空物件，現在已追蹤到2.3萬個大於10公分的物件漂浮在太空中。

不過，布萊登斯汀表示，雖然印度的測試提高了國際太空站發生碰撞事件的風險，在10天內增加了44%，但隨著時間的推移，未來大部分進入大氣層的碎片會被燃燒殆盡，風險將隨之消失。