執政黨慘敗！土耳其首都及經濟重鎮變天　溫和派政治新星崛起

▲ 伊瑪莫魯宣布當選伊斯坦堡市市長。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

土耳其當地時間3月31舉行5年一度的地方大選，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）領導的正義與發展黨（AKP）勝券在握，伊斯坦堡市市長候選人感謝選民的海報甚至已經在1日凌晨被張貼在大街上。出乎意料的是，溫和路線的在野黨後選人伊瑪莫魯（Ekrem İmamoğlu）取得了令人震驚的勝利，擊敗強勁的AKP候選人——前總理葉德仁（Binali Yıldırım），終結執政黨對全國最大城逾24年的長期統治。

AKP在這場選舉中遭遇艾爾段掌權16年來最大的挫敗，不僅首都安卡拉失守，還失去土耳其的經濟重鎮伊斯坦堡。土耳其最高選舉委員會（YSK）主席古文（Sadi Guven）1日表示，伊瑪莫魯暫以415萬9650對413萬1761票、2.8萬票的細微優勢領先，目前僅剩數個爭議票箱尚未開出。

伊瑪莫魯的崛起為世俗主義政黨共和人民黨（CHP）的年輕一代政治新星帶來希望，目前正對AKP的執政地位造成威脅。他說話輕聲細語、戴著眼鏡，在選戰中採取較為低調的方式，希望「謹慎」能成為他在與廣受歡迎且知名度高的對手競爭時的優勢。現年49歲的他經常被目睹與選民圍坐在一張桌子旁，討論各種市政問題，還會和他們自拍。

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▲ 總統艾爾段與其妻子1日向安卡拉的執政黨選民致意。（圖／路透社）

相較之下，向艾爾段效忠的葉德仁在選戰中舉行數十場大型集會，皆由艾爾段主導。儘管艾爾段本人根本沒有參選，仍在電視演說中煽動支持者，在各個電視頻道播放。

「媒體非常不公平，尤其是國家電視台。但我們有社群媒體，至少在現在還是個尚未被開發的領域」，伊瑪莫魯在競選期間向《法新社》表示，「如今我在戰場上最強的武器是擁有千年歷史的、口口相傳的溝通方式。」

伊瑪莫魯在一場造勢活動中參觀伊斯坦堡市中心的觀光香料市場，當時有一名疑似為AKP支持者的民眾拒絕與他握手，而他仍維持了不卑不亢的態度。他的新聞助理昂貢（Murat Ongun）表示，「伊瑪莫魯思想開放，善於尋找和解方案、喜歡坐在一起討論問題。」

▲ 戴著眼鏡的伊瑪莫魯在選戰中走溫和路線。（圖／路透社）

伊瑪莫魯1970年出生在土耳其東北部的黑海沿岸城市特拉布宗（Trabzon），曾在伊斯坦堡大學（Istanbul University）學習工商管理，後來獲得管理學碩士學位。他曾在家族建築企業工作，10年前進入當地政界，2014年被選為伊斯坦堡貝利都茲區域首長。

他和艾爾段有個共同點——熱愛足球。艾爾段年輕時是一名半職業球員，而伊瑪莫魯也是一名業餘足球運動員，目前仍在當地的特拉布宗斯波爾隊踢球。

安卡拉的比爾肯特大學（Bilkent University）教授埃森（Berk Esen）指出，伊瑪莫魯擔任伊斯坦堡中產階級區域首長時成績出色；他的非意識形態策略沒有分化選民，讓他取得優勢，「如果他的市長政績不錯，CHP在土耳其人口最多的城市和全國的選民基礎便有望擴大。」而伊瑪莫魯的的競選口號也呼應他的實用主義，「哪裡有伊瑪莫魯，那裡就有解決方案。」

選舉當晚到1日凌晨，伊瑪莫魯持續向媒體發布最新選情。由於票差極小，他和葉德仁都在1日早上宣布當選，但仍避免挑釁對手；當天稍晚再度宣布勝選時，也採取溫和的態度，「我們希望盡快開始工作、為我們的人民服務，希望與土耳其所有機構合作，迅速滿足伊斯坦堡的需求。」選舉結果還未正式出爐，但伊瑪莫魯1日已經將官方推特帳號的頭銜改為「伊斯坦堡市市長」。

▲ AKP支持者高舉紅旗。（圖／路透社）

另一方面，安卡拉市長選票目前已經開出99%，CHP候選人亞瓦許（Mansur Yavaş）得票率為58.9%，AKP候選人歐茲哈塞奇（Mehmet Özhaseki）則獲47.06%。亞瓦許稍早已經自行宣布當選。

報導指出，AFP在此次選戰中失利的主因是低靡的經濟狀況。土耳其在2018年爆出貨幣危機，里拉兌美元匯率大貶近30%，通貨膨脹率達到20%，造成物價狂漲，失業率也突破10%；第4季整體經濟更是10年來首度呈現衰退，引發民眾不滿。但AFP尚未承認在安卡拉及伊斯坦堡敗選，僅表示將對被判定為廢票的選票及違反規範的選舉情勢提出異議。