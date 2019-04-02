信任好友竟是偷拍「攝」狼　她裸體被看光慘被偷拍1年

▲男子竟然在好友家安裝針孔鏡頭，用手機即時監看對方家內情況。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國佛州一名55歲退休老兵竟然在朋友家偷裝針孔，偷窺對方一家長達一年，而且手機裡還發現無數張兒童色情圖片。受害女子得知真相後十分震驚，沒想到自己最信任的人，竟然是一名偷窺變態。



居住在佛州普蘭特城(Plant City)的55歲老兵薩姆納(Terry Sumner)，上月5日被人發現在女性友人家中安裝針孔，還以無線網路監控設備即時觀看對方屋內的一舉一動，行徑十分變態。

受害人表示，薩姆納被他們一家人視為家族好友，平時可以隨時進入他們家中，還擁有他們家無線網路、警報器、車庫門和家門的密碼，後來發現對方藉由手機充電為由，將偷拍鏡頭悄悄插在家中其中一個插頭，並意識到自己時常在該區域裸體。

薩姆納被捕後坦承，他從2018年開始裝鏡頭偷拍，使用手機上的一個App即可直播觀看對方家中活動。警方上月26日搜索薩姆納的家，又在他手機中發現上百部影片以及數張兒童色情圖片，且目測其年紀約為11歲，目前依1項擷取電匯、口頭、電子通訊罪，24項藏有兒童色情物品與製造兒童色情物品、以及猥褻等罪被起訴中。