NASA拍到紅色「太空蝴蝶」！　超吸睛星雲孕育數百顆新生恆星

▲這隻「太空蝴蝶」其實是一個巨大的紅色星雲 。（圖／翻攝自NASA）

國際中心／綜合報導

美國太空總署（NASA）近日分享拍到的一隻巨大「太空蝴蝶」，這個擁有紅色翅膀的太空蝴蝶，其實是個極似蝴蝶的星雲，這裡形成的氣體、塵埃和其他材料擠在一起，聚集了巨大的質量，更是恆星誕生的區域。

據英國《鏡報》報導，這個名為韋斯特豪特40（Westerhout 40，簡稱W40）的紅色星雲是巨大的雲氣和塵埃所組成，W40距離太陽1400光年，與著名的獵戶座大星雲（Orion nebula）和太陽的距離大致相同。W40和獵戶座大星雲在天空中幾乎相差180度，這兩個星雲是擁有「最大質量恆星」的最近區域，其中觀測到最大質量的恆星，比太陽大出10倍以上。

這是由NASA的史匹哲太空望遠鏡（Spitzer Space Telescope）拍攝到的紅外光圖片。NASA指出，這個看似是蝴蝶的「翅膀」，實際上是來自該區域最熱、最大質量的眾多恆星所在地。而這些恆星中，最熱、質量最大的恆星為「W40 IRS 1a」，則位於該星團的正中央附近。

NASA噴氣推進實驗室（JPL）解釋，「在太空中巨大的氣體和塵埃雲中，重力將物質形成緊密的團塊，有時這些團塊達到臨界密度，允許恆星在其核心形成，然而，最終這些恆星爆炸時，物質會噴射到太空中，形成像W40那樣的氣泡，但是過程中還是會分散氣體和塵埃，破壞原本緊密的團塊，並減少或阻止新的恆星形成。」

報導中指出，除了W40之外，這張圖像的右上方還有另一個星團，名為巨蛇南（Serpens south），W40和巨蛇南兩者在天文學的角度而言都還非常年輕，其中巨蛇難更是略勝一籌，而巨蛇南最終也將產生類似於W40的氣泡。