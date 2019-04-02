好諷刺！地平學者證明「地球是平面」　定位系統卻是球面繞行

▲地平說支持者將啟動南極航行尋找「世界的盡頭」。（圖／翻攝自Youtube）

國際中心／綜合報導

對於地球是什麼樣的外觀，早在20世紀的美俄太空競賽，幾乎就已經被證實為「圓狀」，但仍有一部分的人，認為地球應該是屬於「平面」日前發表言論將於2020年到南極尋找世界的盡頭，更提到地球的周末都是被相當大的冰牆給包圍，引發網友熱烈討論。

根據英國《每日郵報》報導，過去就連特斯拉執行長Elon Musk也曾調侃問道，為什麼火星平說學會？當時就受到地平說學會回應，「火星早已被證實是圓球狀，但地球沒有。」於是現在這群相信地平說的人，在2018年的國際論壇上，以引力理論再次提出地球是平面的可能，以及「地球的四個角落」來證明地球並非球面而是平坦的。

其中被拿來引用的是1838年發明家山謬（Samuel Rowbotham）進行的水平實驗，將船掛上3英尺高的旗子，航行6英里還是能夠看得到，因此確實有可能「地球是平面」的；但此說法也很快的被推翻，因為當時並沒有考慮到折射問題，以及光線透過大氣層會改變方向。

地平國際會議（Flat Earth International Conference FEIC）預定將在今年11月公開到南極的計畫，但諷刺的是，將準備到南極出航的船所用的地位系統，是以環繞地球運行的衛星網路。主張地平說的人，除了認為地球是平坦的圓盤之外，也認為登陸月球是假消息，最終的消息其實NASA並未公布。