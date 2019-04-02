老婆住院太崩潰　新手爸一拳打死2週大兒子再拋屍沙發

▲路易斯打死兒子後自己打包落跑。（圖／翻攝自推特／@StephKATV）

國際中心／綜合報導

美國阿肯色州40歲的男子路易斯上個月才剛當上爸爸，無奈妻子因為生產出現一些併發症必須住院觀察，他被迫獨自在家照顧2週大的兒子，但疑似因為太慌亂到情緒失控，竟然一拳打死寶寶，最後反而揹上殺人的罪名。

綜合外媒報導，路易斯（Mark Lewis）落網時聲稱，妻子因為生產後的併發症在3月21日住院，留下他和2週大的兒子在家，雖然有幫忙照顧5天，情緒卻變得非常沮喪，最後一時控制不住出拳打了寶寶一下，隨即打包一些衣服落跑，途中還把家裡的鑰匙扔掉。

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▲路易斯的妻子出院返家，才發現孩子被自己的老公打死。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

路易斯的妻子和母親一同返回公寓住處，沒想到打開門就看到兒子被扔在客廳的沙發上，早就已經斷氣多時，而丈夫卻跑得不見人影，嚇得趕忙報警。法醫經過檢驗發現，寶寶生前身體健康，沒有任何疾病，致命傷應該是頭部受到重擊；阿肯色州警方掌握線索後，很快就逮到這位逃逸的新手爸爸。

目前，路易斯被指控一級謀殺罪，最重有可能面臨終身監禁的刑責。而當地網友看到這則新聞報導都覺得很氣憤，紛紛在社群網站上轉貼新聞並留言抨擊，「這行為太可怕了，一定要讓他坐牢」、「才兩週大耶！怎麼下得了手啊」。