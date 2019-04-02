日本「令和」命名人是他！「德高望重」需保密30年　新年號5備案曝光

▲《萬葉集》學者中西進被其他專家學者認為是新年號的命名人。（圖／翻攝維基百科）

記者張靖榕／綜合報導

新一代日本天皇將於5月1日即位，日本政府宣布年號為「令和」（れいわREIWA），引起各界關注和討論；針對新年號選定過程的文書公開時間，安倍晉三接受媒體訪問時表示，自己認為應該要等到30年後。至於部分專家學者認為新年號是由知名《萬葉集》專家中西進研擬，中西進則在第3度受訪時擺脫以往曖昧態度，明確說出自己「沒有參與」研擬過程。日本放送協會（NHK）透露，新年號共有6個原案，其中4個為「英弘」、「廣至」、「萬和」及「萬保」，另一個尚未曝光。

根據日本《共同社》報導，奈良女子大學名譽教授坂本信幸與部分日本古籍專家推測，提議「令和」作為新年號的可能是89歲的《萬葉集》學者中西進，因為其曾在2013年獲贈文化勳章，並且「從年輕時就一直以《萬葉集》為主，進行日中比較文學研究。」

中西進於2018年10月接受《共同社》採訪時，對於是否受到委託研擬新年號，僅回答「怎麼說呢」；2月則表示，「不能說考慮過什麼和怎樣考慮」，直到3月上旬才明確說出「我沒有參與」。

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▲日本新年號「令和」。（圖／翻攝自YouTube／日本首相官邸）

另有相關人士指出，受到政府委託研擬新年號的可能還有現年86歲的中國古典文學專家、二松學舍大學前校長石川忠久、92歲的中國古代史專家、前學習院大學校長小倉芳彥。

日本放送協會（NHK）透露，日本政府從2個月前開始縮小新年號的候選名單，約一周前縮至6個方案。在1日上午的臨時內閣會議中，6個方案被依50音的順序印在一張紙上，附上每個名稱的來源，同時備註「在早前的專家懇談會上，比較多人支持『令和』」。在聽完官房副長官杉田和博關於「『令和』獲得多數專家支持」的報告後，閣員們闡述各自的意見，最終由首相安倍晉三決定新年號為「令和」。

安倍透露，首次看到「令和」一詞是在近一個月前，新年號由內閣官房長菅義偉委託數名學者研擬、整理，並向他報告。安倍表示，由於研擬出新年號「令和」的人士為一名德高望重之人，因此記載新年號選定過程的相關行政文書，基本需保密30年。

對於新年號首度取自日本古籍《萬葉集》，而非中國古籍，安倍則說，組成「有關年號的懇談會」的各界專家學者，以及大部分內閣閣員都希望新年號能從日本古籍中選出。