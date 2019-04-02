英國會再否決「4個替代方案」　600萬人請願：停止脫歐進程

▲反對脫歐的英國民眾在倫敦議會大廈外抗議示威。（圖／路透社，下同）

國際中心／綜合報導

英國首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議上星期遭國會下議院三度封殺，「脫歐主導權」被奪走了，提出的「8個脫歐替代方案」全數被否決，就連較受歡迎的4個方案也都被否決。國會原先1日再舉行第二輪「指示式投票」尋求替代方案，然而議員的意見仍分歧，結果全數被否決，多數民眾想放棄英國脫歐，已有600萬人聯署請願書欲撤銷英國脫歐。

英國原先根據歐盟《里斯本條約》第50條（Lisbon Treaty Article 50）規定，在2019年3月29日脫歐；然而，梅伊與歐盟商定的脫歐協議3次送交給國會表決，都全遭到否決，導致脫歐日期至少延後到4月12日，也讓越來越多民眾主張英國要嘛無條件脫歐、要嘛就取消脫歐。

如今卻有600萬人聯署請願書欲撤銷英國脫歐。聯署網站甚至幾度當機，每分鐘就超過2000人線上簽署撤除《里斯本條約》第50條。由於贏得強硬脫歐派和北愛爾蘭民主統一黨支持的機會相當小，因此梅伊正面臨無協議脫歐或軟脫歐的抉擇，也不排除重新大選。

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英國下議院議長貝爾考（John Bercow）提出8項提案，如無協議脫歐、永遠留在關稅同盟、留在歐洲單一市場、撤除《里斯本條約》及再次公投等選項。如果有些方案可以得到明確的支持，將可能讓議員修法而讓梅伊再與歐盟談判，不過這些方案都無法全數過關。

梅伊2日將舉行5個小時的內閣會議，討論表決結果後，再決定下一步行動。英國政府必須在下星期五、也就是新的脫歐期限之前向歐盟表態下一步計畫，或至少提出一個想法；如果相關方案仍繼續被英國國會否決，英國政府很有可能走向「硬脫歐」或無條件脫歐。