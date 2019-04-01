新年號公布後…日本街頭「號外」搶瘋　轉手開價1萬日圓

▲日本各大報在街頭派發號外，引來民眾爭搶。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

日本政府1日宣布未來新天皇年號「令和」，是近代以來首次天皇尚未繼位便先公布年號，也是日本天皇年號首次採用日本古籍《萬葉集》，而不使用中國古代經典。日本各大報紛紛於年號公布後發型號外，在街頭派發時吸引民眾瘋搶，在網路上甚至有人開價1萬日圓1張。

日本官房長官菅義偉於上午11時40分公布新年號後，日本《產經新聞》、《每日新聞》、《朝日新聞》等各大媒體皆刊印號外，於東京、大阪等各地街頭派發。外媒捕捉到大批民眾擠破頭搶拿，甚至有民眾辛苦搶到一張被撕破的報紙仍滿心歡喜。

此外，也有民眾將號外PO上拍賣網站轉手，陸媒報導截至中午，一份《產經新聞》號外的價格喊到了2600日圓（約新台幣722元），還在持續上漲中，賣家留言說，「報紙有些折痕，但它具有非常意義。」

實際瀏覽日本雅虎拍賣，輸入關鍵字「號外」後，系統顯示搜尋到2006件商品。截至1日晚間，一張新年號「令和」號外的價格大約落在1000日圓（約新台幣277元）左右，但也有最貴的一張每日新聞號外，賣家開價高達1萬日圓（約新台幣2777元）。

▼一張號外，在網路上開價最高1萬日圓。（圖／翻攝Yahoo Japan）



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