王大仁攜手UNIQLO推聯名　公開3最愛「內衣外穿」超時尚

▲UNIQLO and alexanderwang聯名系列第二季，將於下周五（4／12）開賣。（影／記者張妤瑄攝、品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

台裔設計師王大仁（Alexander Wang）睽違10多年再度回台，此行重點行程是今（4／1）現身UNIQLO and alexanderwang聯名系列亞太區發表會活動，與品牌全球研發總裁勝田幸宏，共同力挺雙方二度合作計劃。

▲（左起）勝田幸宏、王大仁，共同出席在台北舉辦的聯名系列發表會。（圖／品牌提供）



UNIQLO and alexanderwang繼秋冬共同開發HEATTECH系列商品後，春夏則推出AIRism輕盈涼感系列，王大仁對春夏可內搭可外穿的內著特別滿意。最喜歡哪幾款？他幽默回答：「這就像是問我最喜歡哪個孩子一樣。」隨後他透露女生Crop Top、單車褲、無痕短袖T-Shirt是他最愛的三款。

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▲王大仁認為女生必入手的有Crop Top、單車褲、短袖T-Shirt。（圖／品牌提供）



王大仁表示：「Crop Top可以穿出門運動，也能穿出去夜店跑趴，可以應付整天不同的場合；而且觸摸材質，此次AIRism機能材質的面料，摸起來非常的絲滑。」勝田幸宏則讚賞，把設計聯名款「內衣」這種艱鉅任務交給王大仁，他居然也樂於挑戰，且成果非常好。

▲王大仁認為全新進化的面料，觸感更加絲滑。（圖／品牌提供）



UNIQLO and alexanderwang今年春夏Airism聯名系列，將於下周五（4／12）開賣，打出cool as air的口號，推出15款空氣感商品，包含女裝11款、男裝4款單品，價格介於新台幣390元～990元。面料上延續HEATTECH簽名式Logo設計，予人更時尚的印象感。

▲聯名系列共推出女裝11款、男裝4款單品，價格介於新台幣390元～990元。（圖／品牌提供）



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本次合作使用的材質較以往AIRism更進化，女裝採用的極細纖維觸感絲滑，宛如第二層肌膚，且王大仁在設計上，考慮到女裝春夏的搭配性，不少「低挖背」設計，易於搭配服裝，單穿也能露出性感肩胛骨。男裝則採用外表棉質、AIRism內裡的創新材質，單穿更合適。

▲王大仁認為AIRism系列更適合內衣外穿，一件就能穿去各種不同場合。（圖／品牌提供）

