新年號什麼意思懶得管！「最強傳說」東京電視台：和牛丼好吃哦

▲當日本各家電視台都在轉播新年號公布記者會時，唯獨東京電視台播放美食節目。（圖／翻攝Twitter）



記者王致凱／綜合報導

東京電視台再度發揮「最強電視台傳說」本色，日本內閣長官菅義偉4月1日上午宣布未來新年號為「令和」，當各大電視台紛紛現場轉播時，唯獨東京電視台不願「隨波逐流」，繼續播放介紹牛丼的美食節目。

日本網友一直流傳一則「東京電視台最強傳說」，因為過去無論日本發生多麼重大的新聞事件，當其餘四大電視台都開始現場直播報導時，東京電視台都會繼續按表播放既定節目或動畫，頂多在畫面上加上一行速報字幕。許多網友笑說，「只要東京電視還在撥動畫，世界就是安全的。」

日本政府選定在4月1日上午11時30分公布新年號，日本各家媒體也都改採特別節目方式播報，NHK甚至從上午9時15分就進入特別報導節目；上午10時左右，其餘各家電視台也全部進入新年號特別節目。

網友紛紛關注東京電視台此次是否會繼續「做自己」。直到新年號公布前最後一刻，東京電視台終於在11時13分切入特別節目畫面，讓網友驚呼「這才是歷史瞬間吧」。

日本官房長官菅義偉於11時40分左右公布新年號為「令和」後，東京電視馬上在50分將畫面切回原本的《午餐之旅》節目介紹美味牛丼，沒有像其他電視台一樣，繼續轉播安倍晉三向國民解釋新年號意義的談話，彷彿宣布新年號沒有發生過。不少網友都笑說，「不愧是東京電視台」、「有個性」、「果然是我期待的東京電視台」。

東京電視台過去早已有過多次「獨樹一格」的紀錄，包括川金會、北韓試射導彈等事件，當所有媒體都在轉播時，只有東京電視台堅持播放動畫節目。網路上甚至流傳一則，以東京電視台對事件的關注程度來衡量災難等級的標準，如果看到東京電視台在畫面插入字幕，就代表該考慮去避難了；如果東京電視台停止播放動畫，改插播緊急節目，就代表世界末日到了。

據了解，東京電視台「我行我素」的背後理由，其實是缺乏人力和資金，因此無法廣派職員駐守前線做現場直播。東京電視台上一次暫停表定節目，是在2011年311大地震時，當時東京電視台播放33小時地震海嘯緊急報導後，於次日晚間11時55分切換回動畫節目，是各大媒體中最早換回普通節目的一家電視台。

▼日本官房長官菅義偉宣布新年號為「令和」。（圖／路透社）



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