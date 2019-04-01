川普要停止對「中美洲3國」資金援助！三月爆10萬移民潮...白宮表態支持

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導



美國總統川普3月30日宣布「停止對中美洲3國提供資金援助」，繼而引發外界批評。白宮後來在3月31日透過聲明表示，支持川普的決策，並堅稱這些國家在遏阻移民湧入美國的努力不夠。白宮辦公廳代理主任馬瓦尼上節目時指出，如果這些援助有發揮作用，那為何還有源源不絕的移民湧入？且人數還再創歷史紀錄。



綜合外媒報導，川普在3月30日除了宣布美國將中止對中美洲3國的援助計劃外，更再度揚言「關閉美墨邊界」，盼解決移民湧入的問題。這3個國家分別薩爾瓦多、瓜地馬拉以及宏都拉斯，又稱「北方三角」。

白宮辦公廳代理主任馬瓦尼(Mick Mulvaney) 在CNN節目「美國國情」（State of the Union）上表示，「假如要我們給這些國家提供上億美金的援助，我們盼望可以看到這些國家再加把勁。」據了解，這些補助計畫目的是為了「打擊幫派」、「加速國家發展」等提供資金，盼能從根本上解決造成大量移民的問題。

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▲ 美墨邊界牆 。（圖／路透社）



馬瓦尼還說，如果這些援助有發揮良好作用，那為何還有源源不絕的移民湧入？且人數還再創歷史紀錄，光是3月又有10萬人跨越邊界。對此，反對派則指出，切斷援助恐怕會導致「移民人數激增」，情況會雪上加霜，「川普揚言要關閉美墨邊界，一旦執行後恐會對美國經濟帶來打擊」。

白宮顧問康威(Kellyanne Conway)表示，美墨邊界已成「關鍵點」，川普揚言要關閉邊界「不是嘴巴說說而已」。她還表示，這絕對不是在唬人，你可以把總統的話當真。

川普3月29日時表示，「北方三角」國家成立移民車隊，好把他們出口到美國，最近幾日有越來越多人試圖越過美墨邊界進入美國。川普還說，「我們給了他們5億美金，付給他們大量的錢，我們不再付錢了，因為他們沒有為我們做任何事。」

「北方三角」涵蓋了薩爾瓦多、瓜地馬拉以及宏都拉斯，近年來已湧現成千上萬的移民潮，都為了逃脫貧窮與暴力，試圖在邊界闖關到美國。