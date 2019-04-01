不喜歡令和？日本「年號產生器」任你玩　輸入2漢字自己當天皇

▲日本新年號「令和」出爐。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

日本4月1日公布新年號「令和」，將於5月1日正式啟用。不過新年號才公布，立刻就引起廣大網友討論，甚至出現「年號產生器」，只要輸入2個漢字，你也能擁有自己喜歡的年號。

新年號「令和」取自日本最古老文學和歌《萬葉集》，第五卷梅花之歌32首序文，「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」，盼望日本國民能夠如同嚴冬後的梅花，勇敢盛開造訪春天。

新年號公布後，有網友認為「令和」感覺能讓日本社會更平和，是個非常漂亮的年號，但有網友卻發現，「令和」的羅馬拼音REIWA相當尷尬，若是在令和18年出生，英文縮寫便是R18，有18禁之意，擔心該年出生的孩子會因此受霸凌。

請繼續往下閱讀...

▲年號產生器可任意讓網友惡搞。（圖／翻攝自年號產生器網站）

對於正反聲浪，現在網路也出現「年號產生器」，讓網友可以自由輸入2個漢字，自己製作專屬、喜歡的年號，背景還可以讓日本政府發言人兼官房長官菅義偉或日本首相安倍晉三幫忙拿年號板子，之後轉發推特，相當逼真。

根據「年號產生器」的網站統計，熱門的年號包括安倍、野獣、焼肉、淫夢、馬鹿、工口、金玉、巨乳、安久、変態、卍卍、拉麺、憂鬱、薔薇、東京、貧乳、社畜、埼玉、百合、〇〇、一一、課金、禿頭、残業、笑笑、牛丼等，可以看出網友惡搞的創意無限。

日本年號產生器這裡玩→https://bit.ly/2FNBGOb