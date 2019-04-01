19歲男「按錯門鈴」遭鄰居狂轟射殺　女友視訊目睹他慘死過程...

▲男子因為按錯電鈴慘遭鄰居射殺。（圖／翻攝自Facebook／Omarian Banks）

國際中心／綜合報導

美國喬治亞州一名19歲黑人青年回家時，因為還不熟悉該新住所的社區環境，不小心誤按鄰居電鈴，雖然他隨即表示自己搞錯地方並道歉，對方竟然持槍對他狂轟，導致當場死亡，殘忍過程全被正在視訊通話的女友目睹。

這起事件上月29日發生在亞特蘭大市一處公寓社區，19歲男子班克斯(Omarian Banks)剛和女友搬入新居，晚間12時30分他不小心走到鄰居的公寓，按了電鈴後，32歲男屋主拜恩斯(Darryl I. Bynes)出現在2樓陽台，並持槍朝他射擊。

班克斯的23歲女友馬西斯(Zsakeria Mathis)表示，當時她和男友正在視訊通話，對方請她幫忙開門，打開了門卻沒看到對方，她從電話中聽到男友微弱的聲音，沒一會便傳出槍聲，「我聽到班克斯和對方說，『我很抱歉，我走錯房子了』，然而卻聽到一名男子凶狠的回，『沒有，你來對地方了』」，接著聽到至少2聲槍聲。

馬西斯衝出門外，在草地上看到了倒地的班克斯，「他的眼裡含著淚水，我注意到他脖子上的槍傷。」警方表示，拜恩斯雖然強調自己開槍是為了自我防衛，但警方發現，當時班克斯立即下樓想要逃離現場，他卻從2樓陽台朝對方連開3槍，因謀殺罪目前遭到拘留。