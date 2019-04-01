時空旅人？　日網友在2016年即預言下個年號是「令和」

▲有日本網友在2016年即準確預測新年號「令和」。（圖／翻攝自推特／@ syaaaan_）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本政府今（1）日由官房長官菅義偉公布新年號為「令和」，典故出自日本古詩歌集《萬葉集》的（梅の花の歌）序文，首相安倍晉三也現身說明其中涵義。不過卻有人發現有名網友竟在2016年時便精準預測到新年號，瞬間引起全網驚呼「預言者是你？」、「官房長官本人？」

▲日本新年號「令和」出爐。（圖／達志影像／美聯社）



「令和」取自日本現存最古老的和歌集《萬葉集》，第五卷中的梅花之歌32首序文「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」（初春の令月にして、気淑く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす），也是1374年來第一次選用日本文學的新年號。

年號公布前，也有諸多預測，其中最熱門的當屬日本右翼團體「日本會議」預測出的「安久」，其他坊間熱門預測年號還有「永和」、「安永」、「永明」等，雖然機率都不是很大，但日本網民仍熱衷於猜測新年號。

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▲日本新年號「令和」出爐。（圖／達志影像／美聯社）



不過有人卻翻出，日本網友しゃん竟真的曾在2016年7月13日準確預測出新年號「令和」，並PO上推特隨口一說，「明治大正昭和平成令和，完全沒違和感」，完全命中的預測力讓網友全被震驚，因此至今該貼文已經獲得25萬多個讚，超過20多萬人轉推。

網友モヌプーチ則針對精準預測力分析機率，指出日本常規漢字有2136個字，要從其中預測到「令和」二字的話，原PO必須在2136X2136共450萬種組合中答出，機率僅僅只有0.000002%，比中樂透還不容易。

許多人紛紛留言，「超神！」、「驚人」、「這個年號不違和，違和的是你」、「是愚人節玩笑嗎」、「官房長官本人是你」、「你來自未來嗎」，也有人質疑該篇貼文是否經過電腦修改，不過被其他人反駁「推特無法編輯」。