涉謀殺金正男！段氏香遭判3年4個月　承認傷害罪換提早獲釋

▲ 段氏香先前被大馬政府拒絕釋放時，面容憔悴。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男遭到毒殺一案，越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）1日在馬來西亞被判處3年4個月的刑期。段氏香承認「以危險武器造成傷害」的較輕罪名，換取下個月獲釋。據《紐約時報》報導，她的律師表示，她可能會在5月4日遭到釋放。

段氏香是金正男謀殺案多名嫌疑人中，唯一遭到關押的人，先前也被指控涉案的印尼籍女子席蒂艾沙（Siti Aisyah）3月時已被馬來西亞高等法院撤銷指控。這讓段氏香大呼「不公平」，越南政府要求大馬也釋放段氏香，但大馬當局拒絕。

▼ 金正男與金正恩是同父異母的兄弟。（圖／達志影像／美聯社）



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段氏香與席蒂艾沙均供稱，以為是參與錄製惡搞節目，對其他事情毫不知情。段氏香的律師先前表示，自己的委託人必須獨自面對謀殺審判，是一種「歧視」，也顯示總檢察長湯姆斯（Tommy Thomas）偏袒某一方。

金正男2017年2月從吉隆坡機場返回澳門時，臉上遭到塗抹致命的VX神經毒劑，20分鐘後抽搐死去。馬來西亞官方化學家蘇布拉瑪寧（Raja Subramaniam）作證時表示，兩名女嫌的衣服上均沾有神經毒劑跡證，而段氏香剪下的指甲上也出現該毒劑。

▼ 段氏香1日步出法院，神情明顯與先前不同。（圖／達志影像／美聯社）

