正港「令和桑」在這！57歲早稻田大學教授撞名日本新年號

▲川岸令和作為憲法學者在學界十分有名。（圖／翻攝自早稻田大學官網）



國際中心／綜合報導

日本政府1日由內閣官房長官菅義偉宣布德仁皇太子即位後的新年號為「令和」（れいわ，reiwa），將接替現有年號「平成」，並於5月1日正式改元。然而日媒卻發現，這次的新年號與知名憲法學者、早稻田大學政治經濟學院院長川岸令和意外撞名，引發話題。

根據日媒報導，擁有與新年號同漢字的早稻田大學政經學院院長川岸令和（かわぎし・のりかず）在內閣公布新年號後，便收到各家媒體的訪問，但至今仍未對相關問題做出回應。對此，早稻田大學公關則表示，「目前事務繁忙，不方便對此事作出任何回應。」

川岸令和本人與校方目前都尚未對「撞名」一事做出任何回應，反倒是川岸令和的學生在川岸令和研討會的推特上寫道，「聽說新元號是令和！今年的各種活動我們也會努力去執行的。」不過隨後便補充說明澄清，該推特帳號是由學生經營，並非教授本人立場。

另一方面，兵庫縣明石市也出現一名名為「仲西令和」（なかにし・よしかず）的80歲老阿公，他提到，雖然本名念法為yosikazu，但因為名字並不常見，因此小時候也經常被老師與同學叫成「reiwa」，就跟新年號念法相同，1日在電視上看到自已的名字變成年號後，則感到十分震驚。

內閣官房長官菅義偉於當地時間11時半發表新年號為「令和」，將於德仁皇太子即位的5月1日同步啟用，正式改元，而首相安倍晉三則會在12時召開記者會針對此次新年號的由來與相關涵義發表談話。此次年號是繼西元645年的「大化」後，第248個日本天皇年號。

「令和」是首度選用日本文學的新年號，取自日本現存最古老、也具有相當文學價值的和歌集《萬葉集》，第五卷中的梅花之歌32首序文「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」（初春の令月にして、気淑く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす）。

▼日本新年號「令和」出爐。（圖／達志影像／美聯社）



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