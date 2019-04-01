「最強傳說」讓步！東京電視台和諧報「令和」　歷史瞬間網友秒截圖

▲日本東京電視台終於與其他媒體一樣播新年號「令和」新聞。（圖／翻攝自Crimson@Letitsink3）

記者林瑩真／編譯

日本「東京電視台」過去相當我行我素，當日本各家媒體都在報導新聞大事件時，東京電視台經常維持原計畫播放節目，因此被網友喻為「最強傳說」。沒想到日本政府今(1)日宣布新年號，東京電視台難得同樣轉播，讓網友驚呼「歷史的瞬間」。

綜合日媒報導，日本政府先前宣告將在4月1日11時30分（當地時間）宣布新年號，讓各家媒體提前做好準備，以特別節目的形式進行轉播，像NHK從9時15分起就播放新年號特別報導，其他電視台則在10時左右進入報導，幾乎各家電視台都在準備新年號的宣布記者會。

就當網友以為東京電視台會依照過去慣例，按照節目表播放原時段節目「昼サテ」時，該節目卻僅僅延長5分鐘，接著就轉播特別報導，從11時13分一路直播到新年號公布，連日本官房長官菅義偉遲到10分鐘也沒有中斷轉播。

由於東京電視台過去號稱「最強傳說」，當各家在報導美國總統大選時，東京電視台在報導當季螃蟹；當各家報導川金會時，東京電視台還在淡定播報乾燥機；當各家報導北韓試射飛彈，東京電視台則在播放動漫節目。因此網友相信東京電視台始終會「走自己的路」，絕不妥協，沒想到這次卻跟上其他媒體的腳步，一同報導新年號的新聞，讓網友驚呼「歷史的瞬間」、「這才是重大事件吧」、「終於一樣了啊」。

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▲日本各家媒體轉播新年號記者會，東京電視台仍在播報美食。（圖／翻攝自推特DANCRA JAPAN@DancraJapan，同下）

不過網友高興沒太久，新年號「令和」公布10分鐘後，東京電視台又馬上切回節目報導美食。對此，網友們則笑說「果然穩定XDDD」、「真的是我的東京電視台」、「東京電視台從未令人失望」、「一如既往的清新脫俗」、「依然是原來那個東京電視台」。