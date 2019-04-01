視覺小一號！網傳「3招」速消小腹，臨時抱佛腳超有用

▲冰飲是大忌，想要消小腹從生活習慣開始改變。（圖／翻攝自Pinterest）

編輯/ Amber

不奢求有南韓女團成員的螞蟻腰，想要有曲線，必須從「消小腹」做起，但大家都知道小腹脂肪很頑固，即使少吃仍然效果不彰，日前瘦身版就有網友分享簡單3招瘦小腹，只要改變幾個日常習慣，其實一點不都不難！

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喝溫水或常溫水

喝冰飲對身體沒有好處，根據研究報告指出，冰飲會稀釋身體內的消化蛋白質和消化酶，中醫也說子宮受寒會導致腹部下方脂肪累積。楊謹華曾分享，她的養身一招就是戒冰，身體越燥時，反而更要喝溫熱水，如果不習慣溫水，也可以從常溫水開始。

睡前2小時不要進食

雖然有睡前吃宵夜不會發胖一說，但睡前吃東西總是容易打擾體內新陳代謝的運作，若吃了不消化的東西還會引起胃凸、肚脹導致不適，所以晚餐盡量吃足份量，早早入睡，趕快戒掉吃宵夜的壞習慣吧！

吃飯速度放慢一點

很多人吃飯速度太快，吃飽後總是小腹脹又胃凸，讓人好困擾。其實要消除腹部脂肪可從吃飯著手，放慢吃飯速度不僅能減低焦慮，將吃東西的時間拉長，使大腦有充足時間接受已吃飽了的訊息，或是吃到一個階段能站起來走一下，都能幫助自己不要過度進食。

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