「令和」創下4個第一！　首次網路直播迎「春花綻放」新時代

▲ 日本首相安倍晉三親自解說新年號「令和」的含意。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

日本今日公布新年號「令和」，取自於和歌《萬葉集》中的梅花之歌，有盼望人民如梅花般綻放的含意。此次創下史上4項紀錄，包括首次用出自日本古籍《萬葉集》的字、日本憲政史上首次在天皇「生前退位」變更年號、首次在新天皇即位前由現任天皇簽署政令公佈新年號，以及首次用網路現場直播。

新年號需要包含日本國民的理想和願景，也不能觸犯諸多禁忌。過去247個年號均出自中國古籍，多數為《四書五經》等唐代之前的古典文獻，如「平成」出自《史記》的「內平外成」與《書經》的「地平天成」。這次許多人希望改用日本古籍，如《萬葉集》和《日本書紀》等。

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▲▼日本民眾慶祝新時代的來臨。（圖／達志影像／美聯社）



日本明仁天皇將於4月30日退位，由德仁皇太子於隔日5月1日正式即位。明仁天皇以年事已高、健康欠佳為由，在於2016年宣佈以退位方式實現換代，天皇「生前退位」而變更年號，在日本憲政史上是第一次。天皇結束統治後，會用年號重新命名，因此明仁天皇以後將被稱為平成天皇。

▼ 日本德仁皇太子、皇太子妃雅子將於5月分別成為天皇和皇后。（圖／達志影像／美聯社）

明治時代以來，改元是採用一代天皇一個年號的「一世一元」制，伴隨天皇去世、皇位繼承時實施的。這次是首次在新天皇即位前，由現任天皇簽署政令公佈新年號，先前也遭到堅持「一世一元」的保守派批評。不過，為緩解變更年號帶來的不便，日本政府提前1個月公佈，讓政府部門和企業有時間調整。

此外，日本第一次通過網路現場直播公布新年號，1989年改元「平成」時是由電視轉播，而時任官房長官小淵惠三代讀時任首相竹下登的演說。隨著科技發展，這次透過官方帳號在社群網站上直播，首相安倍晉三也親自說明，「令和」是盼望「像嚴冬後仍漂亮盛開造訪春天的梅花一樣，日本每一個人都能伴隨希望、大大的盛開」。

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