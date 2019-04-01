日本「令和」年出生好尷尬　英文縮寫成優酪乳、18禁！　

▲日本政府發言人、官房長官菅義偉宣布日本新年號為「令和」，街頭擠滿觀看直播的民眾。（圖／GrandMaxima提供）

國際中心／綜合報導

日本4月1日公布新年號「令和」（れいわ），將在5月1日正式啟用。不過有網友擔心，由於令和的羅馬拼音為REIWA，若是令和18年出生，英文縮寫就成了R18（意為18禁），擔心小孩恐怕會被霸凌。

綜合日媒報導，新年號「令和」是首次取用自國書和歌《萬葉集》，其中第五卷的梅花之歌32首序文「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」，有著盼望人民如梅花般綻放的含意。

不過日本網友發現，「令和」羅馬拼音為REIWA，按照日本人習慣的英文縮寫，令和18年出生會變成R18，20年出生則是R20，恰好與視聽產品18禁、20禁同縮寫，恐怕會讓該年出生的小孩因含意不同被霸凌。

另外，若是在令和元年、也就是今年出生，英文縮寫則是R1，是日本知名廠牌優酪乳，也相當尷尬。不過有網友認為，因為REIWA發音實際上的LEIWA（日文沒有R捲舌音，R會發音成L），還不知道官方會用R還是L，要等待官方說明。

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▲日本明治知名優酪乳就叫R1。（圖／翻攝自明治官網）