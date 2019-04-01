川普推特語錄／要讓後代子孫搞清楚　「通俄門調查」騙局永遠不該再發生

▲ 美國總統川普。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

耗時近2年的通俄門調查報告3月24日公開，美國總統川普（Donld Trump）成功脫身，將有利於連任。他於當地時間31日在推特上放話，要搞清楚這次調查是如何展開，才能讓後代子孫看清事實。他也再度向民主黨開砲，稱其放任移民制度出現漏洞，墨西哥政府也毫無行動。

►►川普推特語錄／為了感謝蓋拉格曾在美軍服務 他將轉移到管制較少的監獄

►►川普推特語錄／墨西哥不能阻止非法移民進美國 我將在下週關閉邊境

►►川普推特語錄／我已學會跟假新聞一起生活 這些媒體從未比現在更腐敗

▼ 民主黨放任荒謬的政治庇護制度和重大漏洞成為我國移民制度的支柱，墨西哥也毫無做為，這對我們的國家來說是非常糟糕的組合。國土安全部很善良，但不會太久！

請繼續往下閱讀...

▼ 「太扯了，這是亞當‧希夫（Adam Schiff，眾議院議員）的問題。濫用掌握機密數據的特權，接著在公開場合提出與事實不符的指控。你們看見的是一個調查政敵的決定。這是誰做的？」@弗里曼（James Freeman，《華爾街日報》專欄作家）

▼ 每個人都在問，針對沒有勾結、沒有妨礙司法公正的川普競選活動的虛假和欺詐性調查是如何開始的。我們需要搞清楚、讓未來的世代好好理解這一切。這種騙局永遠不該再次發生在另一位總統或政府身上！