日本新年號首用國書！「令和」典故取自梅花歌　盼人民勇敢盛開

▲日本新年號「令和」確定。（圖／翻攝自YouTube／日本首相官邸）

記者林瑩真／編譯

日本政府4月1日宣布新年號「令和」（れいわ），取自於和歌《萬葉集》中的梅花之歌，是第一次沒有取自於中國古籍，正好符合當初日本外界的聲音，盼望使用日本文學。

綜合日媒報導，新年號「令和」是第一次選用日本文學，取自日本現存最古老、也具有相當文學價值的和歌集《萬葉集》，第五卷中的梅花之歌32首序文寫道「初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薰珮後之香」（初春の令月にして、気淑く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす）。

新年號「令和」2個漢字也相當特別，「令」是首次被使用於年號，但「和」已經被使用過19次，如「昭和」或「和銅」等，這次則是第20次被使用。

對此，日本政府發言人兼官房長官菅義偉表示，提出新年號的學者不希望曝光身分，經過與其他年號候補案的比較後，認為「令和」更能深植於日本人民的生活中，因此中選，未來也會致力於讓日本人民接受這個年號。

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▲日本首相安倍晉三盼人民如梅花般勇敢盛開。（圖／台北市公園處提供）

日本首相安倍晉三則說，《萬葉集》在1200多年前被編集而成，不單是天皇或貴族，士兵或農民詠唱的和歌也被收錄於此，是可以象徵日本豐富國民文化及長年傳統的國書，因此「令和」有著人們用美麗的心培養出文化的意思。

安倍晉三也透露，「令和」是盼望日本可以將悠久的歷史文化、四季分明的美麗大自然等國情好好的延續到下一個時代，「像嚴冬後仍漂亮盛開造訪春天的梅花一樣，日本每一個人都能伴隨希望、大大的盛開」，注入了這樣的願望而決定了這個年號。

日本許多民眾也聚集於車站前廣場，觀看新年號公布的直播，對於「令和」這個新年號紛紛歡呼起來，「念起來的發音很好，感覺可以期待孩子們擁有明亮的新時代」、「令和的和希望可以讓日本社會變得平和，我也想成為對新時代社會有用的人」。

▲日本新年號「令和」典故。（圖／記者錢玉紘製）