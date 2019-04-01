4公斤恐怖巨瘤「無限長大」侵占左半身　她勇敢曬照抗偏見

▲女子勇敢公開她的模樣，希望能夠鼓勵其他病患勇敢面對疾病。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

國際中心／綜合報導

巴西庫里奇巴(Curitiba)28歲女子羅迪尼(Karina Rodini)因為罹患罕見疾病，導致她的腿部和臀部長出約4公斤巨大腫瘤，儘管動過無數次的手術，腫瘤卻還是不斷持續增長，雖然因為疾病而受到歧視眼光與霸凌，但她決定勇敢向大眾公開自己模樣，希望鼓勵有同樣問題的患者們能積極面對人生。

羅迪尼2歲時被診斷患有第一型多發性神經纖維瘤(neurofibromatosis type I)，她表示，「我還是小孩的時候，身上只有很小的黑痣，但14、15歲時疾病開始惡化，它持續長大…持續長大…成長再成長，我擔心這種疾病可能永遠都不會停止成長，結果長到了我不知道該怎麼處理的程度。」

重達4公斤的腫瘤為羅迪尼的生活帶來許多健康問題，除了走路愈來愈困難，還患上嚴重的脊柱側彎，並且因為時常需要看病動手術而丟了工作，「我的左半邊幾乎完全受到影響，左眼也開始看不到，我需要做很多很多的手術，盡可能切除以避免擴散至全身。」

羅迪尼表示，因為腫瘤的關係曾讓她羞於見人，「偏見總是存在的，曾經這讓我受到了許多痛苦，但我現在已經學會如何應付偏見」，希望能夠教育大眾，就算患有疾病，人們也可以過著正常的生活，「你必須展示自己，你必須談論疾病，你不應該感到尷尬。」

巴西目前沒有專門研究此病的醫生，羅迪尼雖然很想到國外接受治療，但因為疾病無法工作，家人只能為她在募款網站GoFundMe上開啟頁面，希望能有善心人士協助募款。