快訊／日本天皇新年號「令和」出爐！出自和歌《萬葉集》　5月1日改元

▲內閣官房長官代表公布新年號。（圖／youtube截圖）



記者王佩翊／綜合外電報導

日本明仁天皇即將於4月30日退位，德仁皇太子則將於隔日5月1日正式即位，菅義偉於當地時間上午11時半公布，新年號為「令和」（れいわ，reiwa）。由於此次是日本憲政史上首次的「天皇生前退位」，也是第一次有天皇在登基前就公布年號。另外，隨著新年號的公布，自1989年1月開始的「平成」也將在一個月後走入歷史。據悉，「令和」出自於日本詩歌集《萬葉集》，引用詩句「初春『令』月、氣淑風『和』、梅披鏡前之粉、蘭熏珮後之香」

綜合日媒報導，內閣官房長官菅義偉於當地時間11時半發表新年號為「令和」，將於德仁皇太子即位的5月1日同步啟用，正式改元，而首相安倍晉三則會在12時召開記者會針對此次新年號的由來與相關涵義發表談話。此次年號是繼西元645年的「大化」後，第248個日本天皇年號。

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▲ 日本年號決定流程。（圖／記者錢玉紘製）



▲日本明仁天皇。（圖／路透社）



日本政府於當地時間上午9時半召集9名各界專家，共同在首相官邸召開「新年號懇談會」，政府向專家們展示各項候補年號後，聽取專家建議，以選定年號方案。隨後菅義偉則在10時20分左右向眾議院的大島議長、赤松副議長、參議院的伊達議長以及督司副議長聽取相關意見。根據商討結果，首相官邸召開全體閣僚會議磋商，決定最終年號，並當場進行臨時內閣會議，通過新年號的政令。

另一方面，印有新元號的硬幣會在新元號發表後開始鑄造，位於大阪的獨立行政法人造幣局本局則會負責製造新版硬幣的模具，再從使用率較高的一百日幣面額與五百日幣面額開始大量製造。相關單位預估，整個過程將會耗費3個半月的時間，因此最快也得等到7月中以後才能將鑄造完成的硬幣交給日本銀行，並經由金融機構正式在市場上流通。此外，由於紙鈔的部分本來就沒有印製發行年份，因此並不會有相關的配套措施。’