日本天皇有年號、諡號沒廟號！三者難懂怎麼分　看這點就知道

▲日本明仁天皇及美智子皇后。（圖／路透社，下同）

記者林瑩真／編譯

日本4月1日公布新年號「令和」，而所謂年號，是一種用來紀年的方法，最初從中國大陸學習而來，後來日本改成「一個天皇使用一個年號」的「一世一元」制度，現今仍是世界上少數使用年號的國家。不過年號、廟號跟諡號看起來相似，實際上卻大不相同，用錯了可會讓人貽笑大方。

諡號是古代君主、諸侯、大臣、后妃等權貴去世後，依生平功過或品德修養來為其取諡號，因此諡號具有批判性質，也是對一個人的蓋棺論定。帝王的諡號由禮官議定，繼位帝王認可宣布；臣下的諡號由朝廷賜予，後期則改為皇帝包攬，取決於「聖裁」。

廟號則是皇帝去世後，被供奉於廟中所稱呼的名號，起源於重視祭祀的商朝，雖然也具有批判性，但跟諡號不同的是，廟號僅限於「君王」，如劉邦的諡號是「高皇帝」，廟號是「太祖」；劉徹諡號是「孝武皇帝」，廟號是「世宗」。

年號起源於最晚，是在西漢漢武帝時期，漢武帝首創年號「建元」，用來記錄年份，一般由皇帝發起，過去帝王遇到吉事、人禍都會更改年號，一個皇帝可以只用一個年號，也可以改過多個年號，歷史上用過最多年號的人就是唯一的正統女皇帝武則天，曾經用過18個年號。

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日本直到7世紀後期被影響後，開始使用年號，最初，日本換天皇不一定會換年號，換年號的權力一度在幕府手上，後來，明治天皇才將制度改為一個天皇使用一個年號，稱為「一世一元」，現今則是天災人禍或人事異動才會更改年號。

一般而言，日本天皇上位就會決定年號，之後則以年號作為諡號，因此日本天皇在位時，不可用年號稱呼，這也是為什麼日本天皇沒有廟號。