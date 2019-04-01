大韓航空宣布：機上不再提供花生！　大千金5年前爆堅果門轟動全國

▲ 大韓航空是南韓最大的航空公司 。（圖／翻攝自臉書／Korean Air）

國際中心／綜合報導

南韓大韓航空（Korean Air）大千金趙顯娥2014被爆只因一包堅果就在飛機上大吵大鬧、將座艙長趕下機，轟動全國，2017年被判刑10個月，但獲緩刑2年。而韓航日前也宣布，為了過敏患者的健康，飛機上不再提供花生；也意外引起討論，韓航此舉是否是為了徹底擺脫堅果門陰影。

根據《韓國日報》，韓航3月31日宣布，自25日起全面停止供應做為點心的「蜂蜜花生」，改以一般的餅乾代替。未來除了花生以外，含有花生成份的一切可能引發過敏的食物也都將被剔除。

報導指出，由於上月17日，一名旅客在仁川機場欲搭乘飛往馬尼拉的KE621班機，卻因為對花生過敏而被拒絕登機，韓航為防止相同事件再度發生，才會下此決策。當時一個美國家庭自喬治亞州亞特蘭大出發，經仁川飛往菲律賓，其中一名16歲少年對花生嚴重過敏，要求韓航停止提供花生，但韓航仍表示，會提供給其他乘客，隨後該名少年便被拒絕搭乘，因此向航空公司求償。

航空業界人士透露，該航線由韓航與達美航空共同營運；韓航為避免與達美間的合資關係惡化，才會直接停止供應引起爭議的花生。韓航人士則表示，此一決策是為了保障花生過敏乘客的健康安全，與趙顯娥的堅果門事件並無關聯。

事實上，乘客花生過敏對航空業者來說是相當重要的問題，許多國際知名的航空公司都展開行動。新加坡航空在2018年宣布中止供應花生，澳洲航空、紐西蘭航空、英國航空都紛紛跟進。

▼ 趙顯娥為堅果門事件道歉。（圖／達志影像／美聯社）

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