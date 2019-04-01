遭控「深吻後腦、聞頭髮」性騷擾　拜登堅決否認：只是表達情感

▲ 美國前副總統拜登對時任國防部長卡特的夫人做出詭異的親密舉動。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國前副總統拜登（Joe Biden）近日遭到前內華達州女眾議員弗羅瑞斯（Lucy Flores）指控性騷擾，不僅觸碰她肩膀、聞她頭髮，還做出「深吻」後腦等舉動。拜登周日發表聲明指出，這些都是自己多年來在選戰中對人們的「情感表達」，但是「我一次都沒有、從來沒有認為我做出不恰當的行為。」

▼ 前內華達州女眾議員弗羅瑞斯（Lucy Flores）。（圖／達志影像／美聯社）



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現年39歲的弗羅瑞斯在網路上撰文指出，2014年參選內華達州副州長時，同屬民主黨的拜登在投票日前，為拉斯維加斯的造勢活動站台，當時兩人正在等候唱名上台，拜登在這時做出上述舉動，讓她相當不自在。

這並不是拜登第一次被指控性騷擾，2015年，國防部長卡特（Ash Carter）在白宮宣誓就任儀式上，時任副總統的拜登的行為也引起熱議，因為他將雙手按在卡特夫人的肩膀上，還靠近她的後腦勺，做出「聞頭髮」的動作。

▼ 這並非拜登第一次被指控性騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

