烏克蘭諧星30.4%領先「總統大選首輪投票」　第二輪對決現任總統

▲烏克蘭喜劇演員澤連斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

烏克蘭總統大選31日展開首輪投票，41歲喜劇演員出身的政壇新人澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）以30.4%得票率領先，位居第二是「巧克力大王」尋求連任的54歲總統波洛申科（Petro Poroshenko），得票率為17.8%。由於首輪投票沒有人過半得票，因此兩人將於21日展開第二輪決選投票。

烏克蘭此次大選候選人眾多，共有39人，各來自不同領域，包括皮膚科醫生、女主播、間諜、貪汙官司纏身的官員，還有不少超級富有的寡頭政治家。根據CNN報導，參與烏克蘭選戰需要支付9萬美元（約新台幣277萬元）不可退還的定金。

最被看好的候選人澤倫斯基是政治素人，原本在電視連續劇《人民公僕》中飾演老師而走紅，劇中，這位老師因為痛罵貪腐的影片暴紅，因而選上總統。今年1月，現實生活中的澤倫斯基決定進入政壇選總統，他代表的黨也取名為「人民公僕」，政見則是打擊貪腐。

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▲烏克蘭現任總統波洛申科（Petro Poroshenko）。（圖／路透社）