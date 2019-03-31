AirPower掰！果粉怒嗆「那我買幹嘛」　怒嗆退貨AirPods無線充電

▲第二代AirPods耳機。（圖／翻攝Apple官網）



國際中心／綜合報導

蘋果公司先前公布新一代AirPods耳機將支援無線充電，讓果粉們引頸期盼AirPower無線充電器究竟何時才會販售，未料蘋果30日突然宣布AirPower計畫取消，令人錯愕。不少已經購入第二代AirPods耳機的海外網友痛斥「感覺被騙」，揚言要發起退貨。

根據香港科技媒體「流動日報」報導，最近開售的第二代AirPods提供了無線充電版及非無線充電版供選擇，許多人為了搭配使用AirPower，才選購配有無線充電盒版本的AirPods，包裝盒上還印有可與AirPower充電板搭配使用的圖樣。不少網友得知AirPower計畫取消，怒控蘋果違反「商品說明條例」，揚言要退貨。

目前，台灣官網上雖然能看見第二代AirPods的資訊，但尚無法購買。不少台灣網友說，「那新出的AirPods 是在主打？」「我期待落空了」、「好險一代AirPods還沒丟」。但也有網友指出，新一代耳機還是能搭配其他廠牌的充電板使用。

▼第二代AirPods耳機外包裝上印有AirPower無線充電板圖樣。（圖／翻攝iPhonehacks）



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