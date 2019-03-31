寶貝女兒要拔牙...超狂老爸出動特斯拉　網罵爆：省錢也不是這樣

▲美國老爸羅奇尼竟用特斯拉電動車幫女兒拔牙。（圖／翻攝自Paul Rocchini Twitter）

國際中心／綜合報導

老一輩都流傳用門拔牙，既方便又簡單！美國匹茲堡就有一名超狂老爸，奇葩地將線纏繞在女兒的門牙上，線的另一頭則是綁在後車廂鎖上，想利用車的移動速度把牙齒拔掉，隨後碰的一聲，牙齒迅速被扯下來，這驚人的畫面讓許多網友轟「省拔牙錢也不是這樣！」

據外媒報導，為了幫女兒把搖搖欲墜的門牙拔掉，爸爸羅奇尼（Paul Rocchini）想到另類的方法，把線綁在門牙上和特斯拉電動車的後車庫鎖，再用智慧型手機APP呼叫Model S車子慢速移動，幾秒後牙齒立刻噴出掉在地上，過程中羅尼奇也不忘叫老婆扶住孩子的頭，以免車速過快飛出去。

影片可見，被快速抽出牙齒的女孩，一口鮮血，但她沒有喊痛，只是在拔牙後和媽媽要了杯水喝。羅奇尼也將整起荒唐拔牙過程錄下PO上網，卻遭網友抨擊，有人認為「這是虐待兒童」、「用電動車拔牙還是很危險」；但有網友支持「這只是一個有趣的分享，和用門拔牙一樣，不需大驚小怪！」而羅奇尼也打趣回覆網友，「如果今天我發的影片是用門拔牙，可能就沒有任何的評論了吧？」



