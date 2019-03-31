大選結果還在等　泰王下令撤回前總理戴克辛皇家頭銜

▲ 泰王將撤回泰國前總理戴克辛所有的皇家頭銜及榮譽勳章。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

泰國大選才剛結束不到一週，儘管最終結果要在5月9日才出爐，不過現任泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）30日突然就在《王室公報》中宣布，要將前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）之前所獲頒的所有榮譽勳章及皇家頭銜全數撤回。

根據《南華早報》報導，瓦吉拉隆功之所以大動作褫奪戴克辛先前的頭銜及榮譽，是因為戴克辛早在2008年就被最高法院判處貪汙罪，但他隨後卻透過流亡海外的方式，試圖躲過2年刑期，這麼做是非常不適當的行為，因此才會決定以「公開撤回塔克辛皇家頭銜」這樣的做法，讓他在人民的心目中失去信譽與尊敬。

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▲ 泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）。（圖／達志影像／美聯社）

在戴克辛因2006年的軍事政變被推翻，貪污罪成立逃往海外後，他的妹妹、同時也前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）也在2014年因為贖職罪同樣逃往海外。而這次的選舉，正是泰國在經過15年的動盪以後，首次展開的全國大選

雖然大選已經在24日結束，但整個選舉過程中遭指控出現好幾起違規行為，「民主陣線」為泰黨領袖蘇達拉（Sudarat Keyuraphan）更在記者會上直接呼籲，「不論是買票或是干預計票，軍政府試圖通過操縱來再次掌權，而我們的主要任務是不再製造混亂，我們希望繼續追隨人民的聲音。」

▲ 為泰黨領袖蘇達拉（左）痛批這次大選充滿瑕疵。（圖／路透）

另外，塔克辛的為泰黨和親軍方的公民力量黨（Palang Pracharat）日前都宣稱自己已經得到過半數支持票，足以組成政府，外界不禁懷疑，泰王撤回戴克辛皇家頭銜的原因，或許就是為了阻止「為泰黨政府」的誕生。