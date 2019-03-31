美國土安全部：駭客可操控75萬個植入式心臟去顫器　影響病患

▲駭客有機會操控醫療設備，影響患者的生命。（示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美國國土安全部（DHS）日前透過報告聲稱，多達75萬個植入式心臟去顫器可能受到駭客攻擊，這些由醫療科技公司美敦力（Medtronic）製造的器材存有漏洞。為了降低風險，美敦力已採取措施監測是否有駭客入侵，並加強網路上的安全規範。

根據《明星論壇報》報導，美敦力所生產的20種產品容易受到駭客攻擊，包括植入式心臟去顫器，要操控去顫器或獲得使用者數據不需要太複雜的技術，只要能夠進入遙測系統，就有機會傷害患者。

由於Conexus系統缺乏加密功能，也不用驗證身分或取得授權，駭客有機會干擾通訊系統。美敦力則認為，目前沒有證據表明有心人士曾利用這個漏洞，此外，駭客也必須距離患者6公尺近才能操控。

美敦力已承諾應用額外的控制措施，來監測Conexus系統是否有不當使用，也會加強更新，提升網路上的安全。DHS建議，對於類似的設備，用戶應該要保持警覺，隨時注意有沒有不洽當的地方。

近年來，DHS發布許多有關網路安全的報告，其中涉及多項醫療設備，這些產品能夠連結網路，增加了潛在風險。