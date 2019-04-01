懶婦開箱／掃地機器人自動清空集塵盒　Roomba i7+ 讓妳遠離倒垃圾人生

▲iRobot Roomba i7+實測。（影／Elisa）

文／Elisa

說到掃地機器人，大家應該很熟悉，而多數人也認為未來市場趨勢在於掃地加上濕拖的功能，而iRobot讓我們看到另一種新的想法，全新的Roomba i7+使用一種「自動集塵座」設計，每次清潔過後，會將集塵盒內的灰塵吸到主機中的集塵袋中，這讓你避免清除集塵盒時的灰頭土臉。

▲iRobot Roomba i7+掃地機器人與很有高度的主機。（圖／Elisa，以下同）

這2年的掃地機器人大勢，主要是沿著濕拖科技發展，iRobot Roomba i7+ 則以集塵盒清潔做為應用發想，針對非常不喜清潔集塵盒的使用者（就是我這種人）推出新概念，集塵袋被安裝在充電座上，每一次清潔完畢回座充電時，便會自己開啟吸塵功能，把機身集塵盒的灰塵全部吸進集塵袋裡，一個集塵袋大概可以容納30個滿載的集塵盒，約是1200ml的容量。

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▲主機上方的的集塵袋，抽出時會自動封閉袋口，避免灰塵外洩，厚度還滿有份量的。

在我一個星期的實測期間，每天都開啟Roomba i7+約1至2次，家中30坪大的空間，集塵袋的「滿度」約10%，這樣計算單個集塵袋約2、3個月才需更換一次，當然還是要視家中的髒亂狀況而定，但若天天清潔，相信每次的髒污分量也不會太多。

實測主要是看使用感受，針對iRobot Roomba i7+則分成「目視清潔度」、「便利性」與「使用感覺」來評判。

▲來實測一下Roomba i7+的真本事吧！

目視清潔度：燕麥大考驗

針對家中因擺設或置放物品所形成的畸零空間，放上燕麥來測試清潔力，燕麥目標明顯但重量輕，跟灰塵有些許相似之處，其實不算好對付。

▲因裝潢與書本形成的畸零牆緣，燕麥輕鬆被掃光，但礙於機身形狀限制，縫隙還是無法深入清潔，多半的掃地機器人都一樣，還是要靠縫隙吸頭清掃。

▲在僅機身可以通過的路經狀況下，看到iRobot Roomba i7+ 仍小心通過完成任務，不過可能因為貼地刷轉速太快，導致有塊小燕麥被彈遠，成為漏網之魚。

▲椅腳形成的機器人迷宮地獄，順利完成掃除任務，而且在一週的清潔過程中，從未有卡在椅腳迷宮而出不來的情況，多半都相當耐心溫柔的一試再試，慢慢找到角度走出來，感覺不錯。

不得不給Roomba i7+ 長髮處理能力拍拍手，我的頭髮長度及腰，而且非常容易掉，除了頭髮吸得很乾淨之外，在我以往iRobot使用經驗中，機身底部的主刷往往都會卡上一圈頭髮，Roomba i7+ 的膠片設計，則完全沒有卡頭髮的問題，唯獨3支腳的側刷，有時還會卡上頭髮，但還算容易清潔。

▲主刷完全沒有頭髮卡住，但可看到側刷上面有一些毛髮。

便利性：容易使用很重要

本身擁有Dyson手持式吸塵器與掃地機器人的我，對於清潔地板真的很積極，但對清潔集塵盒真的一點熱情都沒有，雖然現在許多設計已經很方便，可能按個按鍵就能丟垃圾之類，但集塵盒內最多的，其實是風一吹就容易揚起的粉塵，若動作不夠輕柔或當天風大，灰頭土臉的風格就出來了。

▲再回主機充電前，集塵盒還有滿滿的灰塵（上圖），回主機並自動吸塵至集塵袋後，馬上清空了，而且吸的很徹底。

Roomba i7+ 則解決了這個問題，且集塵袋在拿起時開口便直接閉合，直接拿到垃圾桶丟棄，完全不髒手，集塵盒也可以水洗，只要記得把盒內HEPA濾網拿起來即可。

而iRobot Roomba i7+ 也提供WiFi連線功能，安裝iRobot HOME App，就能遠端遙控開始清潔，建立家中地圖的表現也算精確，只要設定空間劃分後為空間取名，就能直接在地圖上點選特定要打掃的空間了，雖然包裝內有附虛擬牆，但其實沒有使用機會。

▲APP操作簡單易懂，連線也很容易。

▲APP上面的平面圖可取代虛擬牆，直接選取要清掃的空間即可。

使用感受：掃除音量小，對話也沒問題

Roomba i7+ 的掃除聲量比之前改進很多，這讓我很驚豔，它在作業時，其實我也能跟別人正常對話，因為有時機身太吵，在旁邊會感覺很煩躁，它最吵的時候就是在吸集塵盒內灰塵時，但長度約莫10秒左右，不會造成太大困擾。

且因為定位導航技術的改進，對於家具的碰撞度也溫柔不少（以前我使用iRobot時都很擔心家具的安危），即便對於桌腳等細部物體，它也能感應得到並放慢速度，很少有直衝家具的事情發生。

▲iRobot Roomba i7+比起之前的同品牌，都有不少的改進，聲音減小用起來感覺真的很棒。

懶婦結論：

最驚豔的當然是自動清空集塵盒的設計，不但方便且灰塵不易飛洩，不用每次集塵盒一滿，就要搞得灰頭土臉（一種只愛使用不愛收尾的性格）；清潔長髮效果好，且不易纏繞在機身刷頭上，造成更麻煩的後續處理，使用時聲音安靜，即便有人在家也不會感覺困擾，對於居家日常清潔很推薦。

然而這樣的設計，自然也就要考量集塵袋的費用，此外因主機的設計，家中需要有擺放的角落，無法將主機放置在沙發或其他櫃子底下。還有，Roomba i7+ 售價在台灣也創下掃地機器人的新高點，售價39,880元，4／1正式上架開賣。