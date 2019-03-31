全球暖化加劇影響6200萬人　聯合國：元首不要只會演講！

▲WMO發布2018年度報告，警示應具體改善全球暖化問題。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

世界氣象組織(WMO)在28日公布一份2018年度報告，因全球暖化加劇，在去年有6200萬受到極端氣候影響，其中還有200萬人被迫搬搬離家園。對此，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告各國必須擬定具體可行計劃，改善全球暖化，否則將會造成「不可逆現象」。

根據外媒報導，報告書指出，和2017年的海平面相比上升了3.7毫米，上升幅度有史以來最高紀錄；熱浪和森林大火造成1600死亡，光美國就損失高達240億美元（約新台幣7200億元）；洪水影響超過3500萬人，另外還有常突襲美國的颶風災害就造成490億美元（約新台幣1.47兆元）的損失。

另外，報告更顯示，由於近年來氣溫不斷升高，2015-2018年是有史以來最熱的年份，全球的平均溫度比工業化前高出約攝氏1度，但古特瑞斯表示，到了本世紀末，可能會再升高攝氏3-5度，因此必須先做好防患未然的準備，這樣的數據令人擔憂，證實了氣候行動的緊迫性，希望各國元首不只會演講，而是真正督促、實施具體政策。

▼洪水影響超過3500萬人，損失慘重。（示意圖／達志影像／美聯社）

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