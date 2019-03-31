監獄外牆突倒塌！223囚犯乖乖沒逃跑　「豺狼卡洛斯」也在裡面





▲ 監獄裡頭的223名囚犯都沒有趁機滋事或越獄。（圖／翻攝自推特／@villepoissy）

國際中心／綜合報導

法國巴黎近郊的普瓦西（Poissy）28日中午有監獄的外牆突然倒塌，但裡頭的223名囚犯都沒有趁機逃跑。據《費加洛報》報導，普瓦西中央監獄內的囚犯包括人稱「豺狼卡洛斯」的恐怖分子桑切斯（Ilich Ramírez Sánchez），他於1975年闖入OPEC（石油輸出國家組織）維也納總部，挾持超過60名人質。

獄方事發後用模板包圍監獄，沒有任何人員傷亡，囚犯也沒有趁亂滋事或越獄，而安全部隊則將繼續留在監獄內待命。報導指出，監獄內目前約有40名無期徒刑犯和12名知名犯人，除了「豺狼卡洛斯」，還有史傅瑞（Alfredo Stranieri）和勒普蘭斯（Dany Leprince）等謀殺犯。

這座監獄位於烏爾蘇拉大道（Avenue des Ursulines），建於1821年，後於1975年擴建，是政府建造更多監獄空間計劃的一部分。當局近期花了一個多月的時間進行維修和強化結構工程，但沒能防止圍牆倒塌。根據調查結果，坍塌事件可能是因過度注入混凝土、推動了這道牆所導致。

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