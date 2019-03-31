影／爆紅諧星有望成總統！　烏克蘭今大選「巧克力大王、天然氣公主」緊追

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烏克蘭總統大選於31日展開首輪投票，41歲喜劇演員出身的政壇新人澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）目前在民調中領先，另外兩位主要候選人則是被稱為「巧克力大王」、尋求連任的54歲總統波洛申科（Petro Poroshenko），還有人稱「天然氣公主」的58歲前總理泰莫申科（Yulia Tymoshenko）。若首輪投票沒人得票可過半，則將舉行二輪投票。

▼ 身為政治素人，澤倫斯基的政見是打擊貪腐。（圖／路透社）



烏克蘭此次大選候選人眾多，共有39人，各來自不同領域，包括皮膚科醫生、女主播、間諜、貪汙官司纏身的官員，還有不少超級富有的寡頭政治家。據CNN報導，參與烏克蘭選戰不便宜，需要支付9萬美元的不可退還的定金，這也讓人們猜測，其中一些黑馬候選人是如何負擔這筆費用的，有人被認為是由寡頭支持的「技術性候選人」，目的是將選票從對手手中奪走。

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▲▼ 波洛申科（上）與泰莫申科（下）緊追在澤倫斯基之後。（圖／路透社）



最被看好的候選人澤倫斯基是政治素人，原本在電視連續劇《人民公僕》中飾演老師而走紅，劇中，這位老師因為痛罵貪腐的影片暴紅，因而選上總統。今年1月，現實生活中的澤倫斯基決定進入政壇選總統，他代表的黨也取名為「人民公僕」，政見則是打擊貪腐。

波洛申科和泰莫申科兩人雖然都緊追在澤倫斯基之後，但分析指出，若首輪投票無人過半，誰先搶下第二名，就能取得進入4月21日決選的門票。波洛申科是歐洲最大糖果企業「如勝」（Roshen）的創辦人，也是烏克蘭首富之一；泰莫申科則被譽為烏克蘭的「美女總理」，因被控大量轉售盜採天然氣入獄兩年，而被稱為「天然氣公主」。