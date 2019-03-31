4萬巴勒斯坦人群聚加薩邊界抗議！遭催淚瓦斯回擊3死316傷

▲巴勒斯坦民眾聚集在以色列與加薩走廊邊界。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

上萬名巴勒斯坦人於當地時間30日聚集在以色列與加薩走廊邊界抗議，並且與和大批以色列部隊對峙，最後共3名巴勒斯坦人喪命，其中1人是在前晚的抗議活動中遇害，另外兩名青少年則是在30日的衝突中喪命，另外還有316名加薩人受傷。

綜合外媒報導，大約有4萬巴勒斯坦人聚集在以色列和加薩邊界，紀念「返鄉大遊行」（Great March of Return）滿一周年，雖然有大量民眾聚集，但場面比起去年和平許多，到了當地時間晚上6點只剩下大約2萬名示威者，最後在埃及居中協調達成停火協議後，並未爆發外界原先擔心的大規模流血衝突。



在加薩市以東，一小群年輕人多次試圖接近並突破邊界圍欄，不過被以色列部隊發射催淚瓦斯和實彈阻擋回擊，抗議人士則用石塊丟向以色列士兵。以色列軍方則表示，大約有4萬名「暴民及抗議者」聚集在邊界各地點，示威抗議者朝他們投擲手榴彈和爆裂裝置，部隊則根據標準作業程序回應。

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▲有民眾在抗議過程中受傷。（圖／路透社）



哈瑪斯（Hamas）高層官員阿哈雅（Khalil Al-Hayya）在一份聲明中表示，在星期天就會得知以色列對於加薩走廊放寬限制的時間安排，這也是埃及居中協調的停火協議中部份內容。

CNN報導，一名聯合國高級官員分析，30日的抗議行動對於哈瑪斯來說是一項考驗，等於在展現該組織的意圖以及掌控能力，因為若是哈瑪斯可以避免抗議行動轉向暴力，並且把對以色列軍隊的挑釁降到最低，那麼雙方的和解就有機會往前推進。不過，任何協議內容可能都要等4月9日以色列選舉後才可能實施。