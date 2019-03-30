300元有找！亞馬遜保養品牌Belei無動物實驗　超高CP值還免運

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@amazon

隨著美妝市場的快速擴大，不少品牌都搶著分一杯羹。連知名網購平台亞馬遜也不例外，近期推出首款護膚品系列 Belei，包括面膜、眼霜、精華液、防曬等12種產品，並且價格親民，最便宜300元台幣有找，立刻引起廣大討論。

亞馬遜官方表示，此次護膚系列的訴求是「幫助顧客花更少時間和金錢找到正確的皮膚護理解決方案。」除了價格親民， Belei標榜不含羥基苯甲酸酯、鄰苯二甲酸鹽、硫酸鹽和香精，全程無動物實驗。

護膚成分也相當夠看，包含近年流行的維他命A、維他命C、竹炭以及透明質酸等，可有效緩解皮膚乾燥。另外值得一推的是，外包裝也採取樹脂製造的環保材質，紙箱同樣是百分百可回收。

CP值超高，單價美金9-40元不等，也就是每樣單品不超過台幣1300元。還能享受亞馬遜運費優惠政策、會員免運等服務，不少網友都拍手叫好，相信這場美妝戰已經有了成功的第一步。

在 Instagram 查看這則貼文 Amazon（@amazon）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 20 日 上午 7:07 張貼

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